SpaceX, il razzo Falcon 9 lanciato in orbita con 29 satelliti Starlink

Il Falcon 9 di SpaceX è decollato con successo dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, trasportando 29 satelliti Starlink. L’obiettivo è collocarli in orbita terrestre bassa. Secondo SpaceX, si tratta del 28° volo per il primo stadio del razzo utilizzato in questa missione, che in passato ha lanciato CRS-24, Eutelsat HOTBIRD 13F, OneWeb 1, SES-18, SES-19 e 23 missioni Starlink. Dopo la separazione dei due stadi, il primo stadio è atterrato con successo sulla nave-drone A Shortfall of Gravitas, posizionata nell’Oceano Atlantico.