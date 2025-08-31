SpaceX lancia 28 satelliti Starlink con il razzo Falcon 9 da Cape Canaveral

(LaPresse) SpaceX ha diffuso le immagini del lancio di un razzo Falcon 9 dalla Cape Canaveral Space Force Station, in Florida. Il razzo trasporta 28 satelliti Starlink destinati a essere collocati in orbita bassa terrestre. Si tratta del 23º volo nello spazio per il primo stadio del booster, che in passato ha supportato missioni importanti come Crew-5, GPS III, Inmarsat, CRS-28, Intelsat, NG-20, TD7 e 15 lanci Starlink. Dopo il decollo, il primo stadio è atterrato con successo sulla piattaforma galleggiante “Just Read the Instructions” nell’Oceano Atlantico.