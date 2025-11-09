Schlein: "Governo combatte denatalità? Stanno dando segnali contrari"

“Se vogliono contrastare la denatalità, devono contrastare la precarietà. Io incontro tanti giovani, soprattutto donne, qui al sud che hanno paura di non potersi permettere di fare una famiglia. Se loro tagliano la sanità pubblica, tagliano la scuola pubblica e riducono il numero di nidi che si faranno col Pnrr, che segnale diamo a chi vuole mettere su una famiglia, che siamo al loro fianco? Stanno dando il segnale contrario”. Così la leader del Pd, Elly Schlein, a margine del congresso dei Giovani Democratici a Napoli. “Noi continueremo a insistere non solo per moltiplicare gli asili nido su tutto il territorio nazionale, ma per renderli gratuiti come abbiamo già fatto in Toscana e in Emilia-Romagna per molte famiglie che non se lo potevano permettere. E l’abbiamo fatto coi fondi europei, quindi si può fare”, ha aggiunto la leader dem.