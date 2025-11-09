Filippine, le evacuazioni per il tifone Fung-wong: attesi venti fino a 230 km/orari

Il super tifone Fung-wong ha iniziato a colpire la costa nord-orientale delle Filippine. I suoi forti venti hanno causato interruzioni di corrente e ordini di evecuazione per quasi un milione di persone nei villaggi ad alto rischio nelle province nord-orientali, tra cui Bicol, una regione costiera vulnerabile ai cicloni del Pacifico e alle colate di fango del Mayon, uno dei vulcani più attivi del Paese.

Il video della Croce rossa filippina mostra le operazioni di evacuazioni in corso nella provincia di Quezon. Il segretario alla Difesa ha affermato che il tifone Fung-wong, dal potenziale catastrofico, potrebbe colpire una vasta area delle Filippine, tra cui Cebu, la provincia centrale già gravemente colpita dal tifone Kalmaegi, e l’area metropolitana di Manila.