Filippine, il super tifone Fung-wong fa paura: quasi un milione di evacuati

Il super tifone Fung-wong, la più grande tempesta che ha minacciato le Filippine quest’anno, ha iniziato a colpire la costa nord-orientale del Paese prima di abbattersi sulla terraferma domenica.

I suoi forti venti hanno causato interruzioni di corrente e costretto le autorità a ordinare l’evacuazione di quasi un milione di persone ne villaggi ad alto rischio.

I numeri del super tifone Fung-wong

Più di 916.860 persone sono state evacuate da numerosi villaggi nelle province nord-orientali delle Filippine, tra cui Bicol, una regione costiera vulnerabile ai cicloni del Pacifico e alle colate di fango del Mayon, uno dei vulcani più attivi del Paese.

Il segretario alla Difesa, che sovrintende alle agenzie di risposta alle catastrofi e alle forze armate del Paese, ha avvertito sabato del potenziale impatto catastrofico di Fung-wong.

Ha affermato che potrebbe colpire una vasta area del Paese, tra cui Cebu, la provincia centrale più colpita dal tifone Kalmaegi, e l’area metropolitana di Manila, la regione densamente popolata che è la sede del potere e il centro finanziario del Paese.

Secondo l’Ufficio della Protezione Civile, oltre 30 milioni di persone potrebbero essere esposte ai pericoli rappresentati da Fung-wong.

Il segretario alla Difesa ha chiesto alla popolazione di seguire le indicazioni delle autorità e di allontanarsi immediatamente dai villaggi e dalle città a rischio di inondazioni improvvise, frane e mareggiate costiere.

Raffiche fino a 230 km/h

Con venti che raggiungono i 185 km/h e raffiche fino a 230 km/h, il tifone è stato avvistato dai meteorologi governativi domenica mattina a circa 125 chilometri a nord-est della città di Virac, nella provincia di Catanduanes.

Fung-wong, chiamato Uwan nelle Filippine, avrebbe dovuto dirigersi verso nord-ovest e raggiungere la costa della provincia di Aurora o Isabela nella tarda serata di domenica o nelle prime ore di lunedì, secondo le previsioni dei meteorologi statali.

Hanno previsto che il tifone avrebbe potuto coprire i due terzi dell’arcipelago del Sud-Est asiatico con un fronte di pioggia e vento larga 1.600 chilometri.

Il super tifone si è avvicinato dal Pacifico mentre le Filippine stavano ancora affrontando la devastazione causata dal tifone Kalmaegi, che martedì ha provocato almeno 204 vittime nelle province centrali dell’isola.

Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha dichiarato lo stato di emergenza a causa della devastazione causata da Kalmaegi e della calamità prevista da Fung-wong.

Papa Leone XIV: “Vicino alle popolazioni colpite”

“Sono vicino alle popolazioni delle Filippine colpite da un violento tifone. Prego per i defunti e per i loro familiari, per i feriti e per gli sfollati”. Lo ha detto Papa Leone XIV dopo la recita dell’Angelus in piazza San Pietro.