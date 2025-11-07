Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 7 novembre 2025

Ultima ora

Vietnam, la devastazione causata dal tifone Kalmaegi

LaPresse
LaPresse

Dopo aver provocato devastazione in diverse aree della Filippine il tifone Kalmaegi ha investito il Vietnam causando danni e vittime con venti forti e piogge torrenziali. Dopo il passaggio del tifone sono iniziati i lavori di ricostruzione nelle città e nelle zone industriali colpite, con le autorità locali e i residenti impegnati a rimuovere i detriti e a riparare i tetti di milioni di persone in tutto il Vietnam centrale. Cinque persone sono morte, tre nella provincia di Dak Lak e due nella provincia di Gia Lai, mentre altre tre risultano ancora disperse a Quang Ngai. Sei persone sono rimaste ferite.Cinquantadue case sono crollate e quasi 2.600 sono state danneggiate o hanno subito il crollo dei tetti. Le interruzioni di corrente hanno colpito oltre 1,6 milioni di famiglie.