Vietnam, la devastazione causata dal tifone Kalmaegi

Dopo aver provocato devastazione in diverse aree della Filippine il tifone Kalmaegi ha investito il Vietnam causando danni e vittime con venti forti e piogge torrenziali. Dopo il passaggio del tifone sono iniziati i lavori di ricostruzione nelle città e nelle zone industriali colpite, con le autorità locali e i residenti impegnati a rimuovere i detriti e a riparare i tetti di milioni di persone in tutto il Vietnam centrale. Cinque persone sono morte, tre nella provincia di Dak Lak e due nella provincia di Gia Lai, mentre altre tre risultano ancora disperse a Quang Ngai. Sei persone sono rimaste ferite.Cinquantadue case sono crollate e quasi 2.600 sono state danneggiate o hanno subito il crollo dei tetti. Le interruzioni di corrente hanno colpito oltre 1,6 milioni di famiglie.