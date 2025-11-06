Accesso Archivi

giovedì 6 novembre 2025

Filippine, veicoli ribaltati e strade piene di fango dopo il tifone Kalmaegi

Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. ha dichiarato lo stato di calamità nazionale dopo il passaggio del tifone Kalmaegi, che ha provocato almeno 114 vittime e centinaia di dispersi nelle province centrali del Paese. La maggior parte dei decessi è avvenuta per annegamento a causa delle improvvise inondazioni, con la provincia di Cebu tra le più colpite. Il tifone ha colpito quasi 2 milioni di persone, costringendo più di 560.000 abitanti a lasciare le proprie case, di cui 450.000 ospitati in rifugi di emergenza, secondo l’Ufficio della Difesa Civile filippina. Kalmaegi ha scaricato in un solo giorno una quantità di pioggia pari a quella che normalmente cade in un mese e mezzo. Ciò ha provocato inondazioni improvvise e causato l’esondazione dei corsi d’acqua. Dopo aver attraversato l’arcipelago, Kalmaegi si è spostato nel Mar Cinese Meridionale.