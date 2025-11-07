Mattarella riceve Abu Mazen al Quirinale: "L'Anp interlocutore fondamentale per l'Italia"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Presidente dell’Anp, Mahmoud Abbas. “L’Autorità nazionale palestinese è un interlocutore assolutamente fondamentale per l’Italia e per la comunità internazionale, in questo periodo in maniera particolarmente intensa. Occorre procedere con grande concretezza per gli aiuti umanitari e la ricostruzione di Gaza e verso la creazione di due Stati nella regione”. Così il presidente della Repubblica nel corso dell’incontro con Abu Mazen. “In questo momento è particolarmente importante poter dialogare con lei, confermando la grande amicizia che lega Palestina e Italia e che in questo periodo si è ulteriormente consolidata con una vicinanza particolare”, ha poi ribadito il Capo dello Stato.