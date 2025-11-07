Mattarella riceve Abu Mazen: “Per creazione 2 Stati necessario il disarmo di Hamas”

Dopo essere stato ricevuto in Vaticano ieri 6 novembre da Papa Leone XIV, il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, Mahmoud Abbas (Abu Mazen) ha incontrato oggi al Quirinale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato italiano ha sottolineato l’importanza dell’Anp nel ruolo di interlocutore per la comunità internazionale al fine di raggiungere la stabilità e la sicurezza in Medio Oriente. “L’Autorità nazionale palestinese è un interlocutore assolutamente fondamentale per l’Italia e per la comunità internazionale, in questo periodo in maniera particolarmente intensa“, ha detto Mattarella ad Abu Mazen.

Mattarella: “Grande amicizia lega Palestina e Italia”

“In questo momento è particolarmente importante poter dialogare con lei, confermando la grande amicizia che lega Palestina e Italia e che in questo periodo si è ulteriormente consolidata con una vicinanza particolare“, ha dichiarato ancora il presidente della Repubblica.

Mattarella: “Procedere su aiuti, ricostruzione Gaza e creazione 2 Stati”

“Occorre procedere con grande concretezza per gli aiuti umanitari e la ricostruzione di Gaza e verso la creazione di due Stati nella regione”, ha detto Mattarella nel corso del suo incontro con Abu Mazen in merito al futuro della regione Mediorientale.

Mattarella: “Necessari disarmo Hamas e coinvolgimento Paesi arabi”

Per raggiungere gli “obiettivi” appena descritti, ha aggiunto il capo dello Stato, si deve passare “attraverso il disarmo di Hamas e il forte coinvolgimento dei Paesi arabi“.

Mattarella: “Evitare che chi non vuole la pace si riorganizzi”

“Bisogna fare presto per evitare che chi non vuole la pace, in entrambi gli schieramenti, possa riorganizzarsi. È indispensabile assecondare il piano di pace di Sharm el-Sheikh, mantenendo il rispetto del cessate il fuoco da ambo le parti. Le violenze allontanano la pace e la sicurezza per tutti, anche per Israele. Dobbiamo eliminare tutti quegli ostacoli che si frappongono alla soluzione dei due Stati due popoli“, ha detto Mattarella. Il capo dello Stato ha detto che sono inaccettabili le violenze dei coloni e il tentativo di erodere i territori palestinesi. “L’Anp è un interlocutore fondamentale in questo momento così importante e delicato”, ha ribadito.

Abu Mazen: “Riconosciamo Israele, Tel Aviv riconosca Palestina”

“Siamo contrari alla guerra, all’odio, al terrorismo. Vogliamo vivere in un nostro stato accanto a Israele, che abbiamo riconosciuto nell’88 e nel 93, con gli accordi di Oslo, come Stato e come territorio, ora anche Israele deve riconoscere a sua volta il nostro Stato e il nostro territorio”, ha detto invece nel corso dell’incontro Abu Mazen, ribadendo l’impegno dell’Anp per la pace, la fine delle violenze e la convivenza pacifica con Israele.

Abu Mazen: “Con la pace Anp parlerà con Paesi arabi per riconoscere Israele”

“Una volta che avremmo raggiunto la pace, parleremo con tutti i Paesi arabi perché riconoscano lo stato di Israele“, ha detto ancora Abu Mazen, sottolineando che Hamas, movimento terroristico e illegale, deve consegnare le armi e non dovrà svolgere alcun ruolo in futuro, perché non crede alla pace.