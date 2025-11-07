Filippine, veglia funebre per le vittime del tifone Kalmaegi a Cebu

Venerdì, in una palestra di Cebu nelle Filippine centrali, si è tenuta una veglia funebre per le vittime del tifone Kalmaegi. Nel paese si contano almeno 188 morti, 135 dispersi e quasi 100 feriti, soprattutto nella provincia centrale di Cebu, sull’isola di Negros, nel disastro naturale più grave che abbia colpito le Filippine quest’anno. Con un altro tifone potenzialmente devastante proveniente dal Pacifico che dovrebbe abbattersi sulla costa occidentale delle Filippine domenica notte o lunedì mattina, il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale.