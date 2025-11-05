Filippine, il tifone Kalmaegi devasta l'arcipelago: oltre 65 morti

Il tifone Kalmaegi ha causato almeno 66 morti e lasciato 26 dispersi nella zona centrale delle Filippine. Almeno 49 persone sono annegate nelle inondazioni, mentre altre sono morte a causa di frane e caduta di detriti nella provincia centrale di Cebu, dove sono stati segnalati 13 dei 26 dispersi. Tra i morti ci sono sei persone che hanno perso la vita quando un elicottero dell’aeronautica militare filippina è precipitato martedì nella provincia meridionale di Agusan del Sur mentre era in volo per fornire aiuti umanitari alle province colpite dal tifone. Kalmaegi si è ora allontanato dalla provincia occidentale di Palawan verso il Mar Cinese Meridionale, con venti sostenuti fino a 130 km/h e raffiche fino a 180 km/h. Cebu, una vivace provincia con oltre 2,4 milioni di abitanti, ha dichiarato lo stato di calamità per consentire alle autorità di erogare più rapidamente i fondi di emergenza.