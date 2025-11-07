Crollo Torre dei Conti, Gualtieri chiede un minuto di silenzio per Octav Stroici

Commozione e cordoglio all’Auditorium per la morte di Octav Stroici, l’operaio morto per il crollo della Torre dei Conti a Roma. Prima della presentazione del quarto rapporto alla città, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha infatti espresso parole di vicinanza alla famiglia di Octav e all’ambasciatrice rumena presente all’incontro. Annunciando l’intenzione del Comune di “voler fare piena luce sulle responsabilità di questo terribile incidente”, il sindaco ha poi chiesto alla sala un minuto di silenzio. “