Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 7 novembre 2025

Ultima ora

Crollo Torre dei Conti, l’autopsia: Octav Stroici è morto per trauma da schiacciamento

Crollo Torre dei Conti, l’autopsia: Octav Stroici è morto per trauma da schiacciamento
Fiori davanti alla Torre dei Conti a Roma sul luogo della morte di Octav Stroici (foto LaPresse/Cecilia Fabiano)
LaPresse
LaPresse

La procura indaga per omicidio e disastro colposi e per violazione delle norme di sicurezza sul lavoro

Octav Stroici, l’operaio che ha perso la vita dopo essere rimasto intrappolato per oltre 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti, crollata parzialmente a Roma lunedì 3 novembre, è morto a causa di un trauma da schiacciamento. È quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia disposta dalla Procura di Roma sul corpo del 66enne. La vittima stava lavorando al restauro dell’edificio storico quando una parte del cantiere è crollata: estratto vivo dalle macerie dopo esservi rimasto sepolto per 11 ore, l’uomo è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sul crollo della struttura e sulla morte di Stroici: le ipotesi di reato sono disastro colposo, omicidio colposo e violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro.

© Riproduzione Riservata