Crollo Torre dei Conti, l’autopsia: Octav Stroici è morto per trauma da schiacciamento

Octav Stroici, l’operaio che ha perso la vita dopo essere rimasto intrappolato per oltre 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti, crollata parzialmente a Roma lunedì 3 novembre, è morto a causa di un trauma da schiacciamento. È quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia disposta dalla Procura di Roma sul corpo del 66enne. La vittima stava lavorando al restauro dell’edificio storico quando una parte del cantiere è crollata: estratto vivo dalle macerie dopo esservi rimasto sepolto per 11 ore, l’uomo è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sul crollo della struttura e sulla morte di Stroici: le ipotesi di reato sono disastro colposo, omicidio colposo e violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro.