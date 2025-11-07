Cop30, la foto di gruppo dei leader mondiali: assenti Usa, Cina e India

I leader mondiali posano per la foto di gruppo nel secondo giorno del vertice delle Nazioni Unite sul clima COP30 a Belém, in Brasile. Tra gli argomenti principali, una proposta per proteggere le foreste in tutto il mondo. Finanziato da debiti fruttiferi anziché da donazioni, il fondo chiamato Tropical Forests Forever Facility, cerca di ribaltare la logica economica della deforestazione rendendo più redditizio per i governi conservare i propri alberi piuttosto che abbatterli. Nonostante l’ambiziosa proposta, la ridotta partecipazione al vertice ha rivelato le ampie divisioni tra i paesi. I leader dei tre maggiori inquinatori del pianeta, Cina, Stati Uniti e India, erano assenti dal raduno preliminare dei leader mondiali in vista dei negoziati sul clima, che inizieranno la prossima settimana.