Vietnam: tifone Kalmaegi si abbatte su provincia centrale Gia Lai

Il tifone Kalmaegi si è abbattuto a nord della provincia di Gia Lai, nel Vietnam centrale, flagellando la zona con venti violenti e piogge torrenziali. La tempesta ha colpito le province centrali già in difficoltà a causa di giorni di inondazioni causate da precipitazioni record. Sono state segnalate interruzioni di corrente in diverse province, mentre alberi sono stati sradicati e case scoperchiate. Le autorità hanno anche avvertito del rischio di inondazioni e frane nelle principali città, tra cui Danang e Ho Chi Minh City. Oltre 537.000 persone sono state già evacuate da cinque province.