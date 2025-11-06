Vietnam, il tifone Kalmaegi minaccia le coste: le immagini dal drone

Il Vietnam si prepara all’arrivo del tifone Kalmaegi, che si dirige verso il Paese dopo aver lasciato una scia di distruzione nelle Filippine. Il tifone ha causato almeno 114 vittime e più di 100 dispersi nelle province centrali delle Filippine. Cancellati o riprogrammati diversi voli, le autorità delle province centrali e montuose del Paese hanno evacuato i residenti e hanno emesso allerte disastri. Le zone costiere da Hue a Dak Lak sono state avvertite del rischio di inondazioni ed erosione. Quest’anno il Vietnam è stato colpito da una serie ininterrotta di tempeste, che hanno lasciato poco tempo per riprendersi tra un disastro e l’altro. Il tifone Ragasa ha provocato piogge torrenziali alla fine di settembre, poi il tifone Bualoi ha colpito la costa centrale e il tifone Matmo ha causato inondazioni nel nord. Insieme, le tre tempeste hanno causato più di 85 morti o dispersi in due settimane e danni stimati in 1,36 miliardi di dollari. Il Vietnam è uno dei paesi più soggetti a inondazioni al mondo, con quasi la metà della popolazione che vive in zone ad alto rischio.