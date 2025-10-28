Vietnam, arriva il tifone Bualoi: raffiche di vento e piogge torrenziali

Piogge intense, venti violenti e inondazioni in Vietnam per l’arrivo del tifone Bualoi. Raffiche di vento fino a 133 km/h attese tra le province di Quang Tri e Nghe An. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione di migliaia di persone nelle zone ad alto rischio, sospeso tutte le attività di pesca e invitato le imbarcazioni a ripararsi, secondo quanto riportato dai media statali. Anche quattro aeroporti della regione sono stati chiusi, compreso il trafficato aeroporto internazionale di Danang, causando la sospensione di decine di voli domenica. A Hue, le forti piogge hanno allagato le strade. L’emittente statale VTV ha riferito che una donna è annegata dopo essere stata travolta dall’alluvione.