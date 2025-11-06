Papa Leone XIV riceve Abu Mazen: dialogo su pace e crisi a Gaza

Papa Leone XIV ha incontrato per la prima volta il presidente palestinese Mahmoud Abbas in Vaticano, in un colloquio definito “cordiale” e durato circa un’ora. Al centro dell’incontro, l’emergenza umanitaria a Gaza e la necessità di porre fine al conflitto attraverso la soluzione dei due Stati, considerata l’unica via per la pace duratura nella regione. Il dialogo arriva a quasi un mese dall’entrata in vigore del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, mediato dagli Stati Uniti. Il pontefice e Abbas avevano già discusso telefonicamente a luglio della crisi a Gaza e delle tensioni in Cisgiordania, ma questo è stato il loro primo incontro ufficiale di persona.