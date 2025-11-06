Gaza, Papa Leone XIV riceve Abu Mazen: “Stop conflitto e soluzione a due Stati”

Questa mattina Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, Abu Mazen (Mahmoud Abbas), presidente dello Stato di Palestina, in concomitanza con il decimo anniversario dell’Accordo Globale tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina siglato il 26 giugno 2015. Lo rende noto la sala stampa vaticana che sottolinea che “durante il cordiale colloquio, è stata constatata l’urgenza di prestare soccorso alla popolazione civile a Gaza e di porre termine al conflitto, perseguendo la prospettiva della soluzione a due Stati”.

Foto Vatican Media/LaPresse

La visita di Abu Mazen alla tomba di Francesco

Ieri Abu Mazen si è recato in visita alla tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore. “Quando vengo qui in Italia non posso dimenticare che lui ha riconosciuto la Palestina senza domandarlo, senza chiedere. Sono venuto da lui perché non posso dimenticare cosa ha fatto per il popolo palestinese”, ha detto Abu Mazen parlando ai giornalisti fuori dalla basilica.