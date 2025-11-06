Le Rockettes compiono 100 anni, chi sono le celebri ballerine americane

(LaPresse) Le Rockettes celebrano il loro 100° anniversario. La famosa compagnia di ballo aprirà il suo annuale “Christmas Spectacular” al Radio City Music Hall di Manhattan, New York, il 6 novembre. Lo spettacolo natalizio risale al 1933 mentre il gruppo è stato fondato a St. Louis, Missouri, nel 1925 da parte del coreografo Russell Markert.

Sono state portate a New York City da S.L. “Roxy” Rothafel, un impresario teatrale che inizialmente le ha ribattezzate Roxyettes prima di optare per Rockettes quando ha trasferito lo spettacolo nella sua nuova Radio City Music Hall nel 1932. Sono famose per essersi esibite per i soldati americani durante la Seconda Guerra Mondiale e sono state per decenni un pilastro della Macy’s Thanksgiving Day Parade e dell’accensione dell’albero di Natale del Rockefeller Center.

La popolarità delle Rockettes è diminuita negli anni ’60. Ma quando il Radio City Music Hall rischiò la chiusura e la demolizione alla fine degli anni ’70, la compagnia ha rafforzato la propria immagine e ha creato una campagna di successo per preservare la sua storica sede.

Negli ultimi anni, le Rockettes sono apparse ai Tony Awards di Broadway, agli MTV Video Music Awards e al “Saturday Night Live” della NBC, oltre che in altri importanti eventi e trasmissioni.