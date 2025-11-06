COP30 a Belem, proteste con teste giganti dei leader Lula, Trump e Starmer

A Belem, in Brasile, sede della COP30, attivisti di diverse organizzazioni hanno manifestato per chiedere azioni più concrete contro il cambiamento climatico. Tra i protagonisti della protesta, gli attivisti di Oxfam hanno indossato teste giganti raffiguranti leader mondiali, tra cui Luiz Inácio Lula da Silva, Donald Trump e Keir Starmer, distesi su amache vicino al luogo della conferenza. La Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite celebra quest’anno i 30 anni di negoziati sul clima, ma nonostante le promesse di quasi 200 Paesi, la temperatura globale continua a salire e gli eventi climatici estremi peggiorano. Gli esperti sottolineano che i nuovi piani presentati quest’anno non accelerano significativamente la lotta all’inquinamento. La COP30, a differenza delle precedenti conferenze, non punta principalmente a grandi accordi diplomatici, ma è considerata la “COP dell’implementazione”, focalizzata sulla traduzione delle promesse climatiche in azioni concrete, in un contesto simbolico: Belem, città povera ai margini di un’Amazzonia indebolita.