Valanga in Nepal, una sopravvissuta: "Siamo stati fortunati"

Isabelle Solange Thaon, sopravvissuta alla valanga su una montagna del Nepal che ha ucciso sette persone tra cui tre alpinisti italiani, racconta l’esperienza vissuta. “Penso fossero le 9 e stavamo discutendo con diverse persone che avevamo incontrato al campo base. All’improvviso la neve si è mossa e siamo stati fortunati perché eravamo sulla sinistra. Abbiamo saltato le rocce poi siamo finiti nella neve e subito dopo è arrivato qualcuno. Purtroppo Christian è morto, è francese, è mio marito ed è morto“, ha detto dall’Era Hospital di Kathmandu dove è ricoverata. La valanga ha colpito il campo base sul monte Yalung Ri, situato a 4.900 metri. Oltre ai tre italiani le vittime sono un alpinista francese, uno tedesco e due guide alpine nepalesi.