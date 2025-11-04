Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 4 novembre 2025

Ultima ora

Valanga in Nepal, una sopravvissuta: "Siamo stati fortunati"

LaPresse
LaPresse

Isabelle Solange Thaon, sopravvissuta alla valanga su una montagna del Nepal che ha ucciso sette persone tra cui tre alpinisti italiani, racconta l’esperienza vissuta. “Penso fossero le 9 e stavamo discutendo con diverse persone che avevamo incontrato al campo base. All’improvviso la neve si è mossa e siamo stati fortunati perché eravamo sulla sinistra. Abbiamo saltato le rocce poi siamo finiti nella neve e subito dopo è arrivato qualcuno. Purtroppo Christian è morto, è francese, è mio marito ed è morto“, ha detto dall’Era Hospital di Kathmandu dove è ricoverata. La valanga ha colpito il campo base sul monte Yalung Ri, situato a 4.900 metri. Oltre ai tre italiani le vittime sono un alpinista francese, uno tedesco e due guide alpine nepalesi.