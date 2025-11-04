Nepal, morti due degli alpinisti italiani dispersi sull’Himalaya

Due alpinisti italiani dispersi in Nepal sono morti. Le vittime sono Alessandro Caputo e Stefano Farronato. Lo fa sapere la Farnesina dopo aver ricevuto la conferma dalle autorità asiatiche. Da venerdì 31 ottobre si erano persi i contatti con i due scalatori, impegnati sul picco Panbari e sorpresi da forti nevicate al Campo 1 (5.000 metri sul livello del mare). Altri connazionali risultano dispersi e le ricerche sono in corso. Il Consolato Generale a Calcutta – anche tramite del Consolato Generale Onorario a Kathmandu e in stretto raccordo con la Farnesina – sta seguendo direttamente l’evoluzione della situazione in contatto con le autorità locali e con i familiari degli alpinisti.

Il bilancio sale a 3 italiani morti in Nepal

Il bilancio dei morti è salito a tre. Già lunedì un altro italiano, di cui non sono state fornite finora le generalità, è deceduto a causa di una valanga che ha colpito il campo base del picco Yalung Ri, nella valle di Rolwaling, sempre sull’Himalaya. Si stava preparando per affrontare la scalata della vetta più alta, il Dolma Khang (6.332 metri). Tra le persone che hanno perso la vita ci sono tre cittadini statunitensi, un canadese e due nepalesi, secondo il vice sovrintendente di polizia Gyan Kumar Mahato dell’ufficio di polizia distrettuale di Dolakha.