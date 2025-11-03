Venezuela, Trump invia portaerei Ford: "Maduro ha i giorni contati"

Le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela sono salite dopo le dichiarazioni di Donald Trump, che ha affermato che “i giorni di Maduro sono contati”, pur escludendo un intervento diretto imminente. La flotta americana, con la portaerei Ford, è in rotta verso il Mar dei Caraibi, ma il capo della Casa Bianca ha anche dichiarato che gli Stati Uniti potrebbero focalizzarsi su altre questioni globali, come la lotta al terrorismo in Nigeria. La Russia, intanto, ha ribadito il proprio sostegno a Maduro, inviando armi. Nonostante l’apparente preparazione militare, Trump ha lasciato aperta la possibilità di una soluzione diplomatica, presentando l’eventuale intervento come una lotta contro il narcotraffico. La situazione rimane delicata, con Mosca e Washington coinvolte in un confronto che ricorda i tempi della Guerra Fredda.