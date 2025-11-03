Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: è grave

Una donna di 43 anni è stata accoltellata lunedì mattina, intorno alle 9, in piazza Gae Aulenti, a Milano. La donna, colpita alla schiena, è stata soccorsa dal personale di Areu 118 che ha trasferito la 43enne in gravi condizioni in ospedale. Sono in corso le indagini dei carabinieri per riscostruire l’accaduto. L’aggressore è ancora in fuga, i militari dell’Arma hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e stanno analizzando i filmati per ottenere elementi utili per individuare e rintracciare l’uomo.