Milano, donna accoltellata alla schiena in piazza Gae Aulenti: è grave. In fuga l’aggressore

La vittima è stata colpita in mattinata, mentre stava andando al lavoro. Operata d’urgenza al Niguarda, è in prognosi riservata

Una donna di 43 anni è stata accoltellata stamani, lunedì, intorno alle 9, in piazza Gae Aulenti, a Milano. La donna è stata soccorsa dal personale di Areu 118 che ha trasferito la 43enne in gravi condizioni in ospedale. Sono in corso le indagini dei carabinieri per riscostruire l’accaduto.

Trovata con un coltello nella schiena

La donna è stata accoltellata alle spalle e, all’arrivo dei soccorsi, aveva ancora il coltello nella schiena. L’aggressore è in fuga: i militari dell’Arma hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e stanno analizzando i filmati per ottenere elementi utili per individuare e rintracciare l’uomo.

Colpita mentre stava andando al lavoro

La donna è stata accoltellata mentre si recava a lavoro, alla Finlombarda, che ha sede proprio in piazza Gae Aulenti, luogo dell’aggressione. È stata colpita con un coltello da cucina.

Carabinieri sul luogo dell’accoltellamento in piazza Gae Aulenti a Milano il 3 novembre 2025 (foto LaPresse/Claudio Furlan)

Operata d’urgenza, è in prognosi riservata

All’arrivo in ospedale, la 43enne è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. Secondo quanto apprende LaPresse, ci vorranno diverse ore per comprendere le condizioni della donna, che sono apparse delicate fin dai primi soccorsi. La donna è stata portata al Trauma Center del Niguarda e la prognosi è riservata.

Un testimone: “Uno shock vederla con il coltello nella schiena”

“Stavo passando e ho visto altre persone ferme e mi sono fermato: vedere questa donna con un coltello piantato nella schiena è stato scioccante. Io l’ho vista a terra, c’era una persona accanto a lei e la donna per terra”, ha raccontato un testimone. “Arrivare alla mattina presto al lavoro e trovarsi davanti una scena simile – afferma – la prima cosa che viene in mente è che non si può stare sereni. Questa è una zona di uffici, ma anche per la parte residenziale è abbastanza ‘elevato’ quindi è strano”.

Un testimone: “Ho sentito la donna gridare ‘Aiuto’”

“Quando sono arrivato c’erano altre persone intorno a lei che le prestavano soccorso, ho sentito che gridava: ‘Aiuto, aiuto’“, ha raccontato un altro testimone.