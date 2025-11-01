Venezuela, Crosetto: "Fentanyl in Usa disastroso per intere generazioni"

” Quello che sta succedendo è nella logica di questi anni. E’ un mondo come dico da tempo instabile nel quale a prevalere sono gli scontri tra grandi potenze e non tra grandi democrazie, in cui sembra che il destino del mondo venga deciso in base alla potenza delle nazioni e non in base al diritto internazionale o ad altre logiche. Quello che avviene in Venezuela ha un significato particolare. Nelle città americane il Fentanyl sta compiendo un disastro su un’intera generazione, è diventato quasi un elemento di sopravvivenza sociale per l’America. Penso che l’intervento da parte degli Stati Uniti sarà molto duro. Se il narcotraffico di un Paese è legato al governo si pongono delle problematiche che devono essere affrontate anche in sede sovranazionale dagli organismi multilaterali”. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, a Napoli dove partecipa insieme al candidato alla presidenza della Campania, Edmondo Cirielli, alla presentazione delle liste di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali del 23 e del 24 novembre prossimi.