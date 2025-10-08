Regionali Campania 2025, via libera a Cirielli candidato anche da Forza Italia

Via libera anche da Forza Italia alla candidatura di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri di Fratelli d’Italia, alla presidenza della Regione Campania in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. “Nel corso di un incontro con Cirielli, Martusciello e Donzelli, abbiamo affrontato e chiarito tutte le tematiche riguardanti le imminenti elezioni regionali della Campania. Pertanto, alla luce di questo confronto, Forza Italia esprime una valutazione positiva sulla candidatura di Cirielli a presidente della Regione Campania per la coalizione di centrodestra”, dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale enti locali di Forza Italia.

Cirielli: “Mai parlato male di Berlusconi, l’ho sempre stimato”

“Non ho mai parlato male di Silvio Berlusconi, per il quale ho sempre nutrito stima e ammirazione. Ricordo in particolare la sua straordinaria vicinanza nel momento più difficile della mia vita: per venti giorni consecutivi mi chiamò ogni sera, senza mai mancare, quando io e la mia famiglia fummo tra i primi in Italia a risultare positivi al Covid. In quei giorni drammatici, il mio terzo figlio aveva appena quaranta giorni ed era molto sofferente per la malattia, e la sua presenza umana fu per me un sostegno prezioso”. Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri. “Non vi è mai stata, da parte mia, la volontà di mancare di rispetto a Forza Italia, che considero un alleato imprescindibile della nostra coalizione di governo, tanto più che ricopro l’incarico di viceministro degli Esteri nel governo guidato dal suo leader, Antonio Tajani. Mi dispiace se ci siano stati equivoci in tal senso”, ha concluso Cirielli. La dichiarazione dell’esponente di FdI fa seguito alla richiesta avanzata ieri dal segretario regionale campano di FI, Fulvio Martusciello: “Prima ancora di sederci al tavolo con Edmondo Cirielli, deve chiedere scusa per gli insulti rivolti a Silvio Berlusconi e riportati nel libro Fratelli di chat. Se non si scusa, non si comincia nemmeno la discussione. Qui in Campania Forza Italia è berlusconiana, e lo sarà sempre”, aveva detto.