Roma, il 'Santa Maria della Creatività' prende il via con Samuel e i Santi Francesi

Un racconto di rinascita urbana, cultura e partecipazione: questo è Santa Maria della Creatività, il progetto che trasforma il Complesso Monumentale del Santa Maria della Pietà a Roma in un vivaio di musica, formazione e rigenerazione sociale. Dalla fervente attività di Spaghetti Unplugged – format ultradecennale, punto di riferimento per la nuova musica italiana, dove hanno mosso i primi passi artisti poi diventate star della canzone – nasce un nuovo progetto che animerà per due mesi il Santa Maria della Pietà. Le attività si sono inaugurate ieri, venerdì 31 ottobre, con una vera e propria festa che è terminata con un grande concerto che ha visto sul palco Samuel, storico leader e voce del gruppo Subsonica, e I Santi Francesi, il sofisticato duo della scena musicale contemporanea, vincitori di X Factor nel 2022.