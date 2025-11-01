Canada, Carney: "Ho chiesto scusa a Trump per lo spot sui dazi"

Il primo ministro canadese Mark Carney ha confermato di essersi scusato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per lo spot contro i dazi che ha “offeso” Trump e lo ha spinto a interrompere i negoziati commerciali con il Canada. Le sue parole in una cena al vertice dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec) a Gyeongju in Corea del Sud. “Non è qualcosa che avrei fatto”, ha aggiunto Carney in conferenza stampa al termine di un viaggio di nove giorni in Asia, “sono io il responsabile, nel mio ruolo di primo ministro, delle relazioni con il presidente degli Stati Uniti, mentre il governo federale è responsabile delle relazioni estere con il governo degli Stati Uniti”. Carney ha anche detto di aver chiesto al premier dell’Ontario, Doug Ford, di ritirare lo spot, che criticava i dazi citando un discorso dell’ex presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan. Ford ha ritirato lo spot lunedì scorso, ma ha permesso che fosse trasmesso durante le prime due partite della World Series di baseball.