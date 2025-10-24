Dazi, Trump: “Stop a tutti i negoziati con il Canada”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler porre fine a “tutti i negoziati commerciali” con il Canada a causa di uno spot televisivo che si opponeva ai dazi statunitensi e che, a suo dire, travisava i fatti.

Trump: “Comportamento oltraggioso”

“La Fondazione Ronald Reagan ha appena annunciato che il Canada ha utilizzato fraudolentemente una pubblicità, che è falsa, in cui Ronald Reagan parla negativamente dei dazi. L’annuncio è costato 75.000 dollari. L’hanno fatto solo per interferire con la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti e di altri tribunali”, ha scritto il tycoon sul suo social Truth.

“I dazi sono molto importanti per la sicurezza nazionale e l’economia degli Stati Uniti. Sulla base del loro comportamento oltraggioso, tutti i negoziati commerciali con il Canada sono con la presente terminati“, ha spiegato. Il post dell’inquilino della Casa Bianca è arrivato dopo che il primo ministro canadese Mark Carney ha dichiarato di voler raddoppiare le esportazioni verso i Paesi al di fuori degli Usa a causa della minaccia rappresentata dai dazi di Trump.

Il post della Ronald Reagan Presidential Foundation

Ieri sera, la Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute aveva pubblicato sul social X un post in cui affermava che l’annuncio creato dal governo dell’Ontario “travisa il ‘Discorso radiofonico presidenziale alla nazione sul commercio libero ed equo’ del 25 aprile 1987”. Ha aggiunto che l’Ontario non ha ricevuto il permesso della fondazione “di utilizzare e modificare le osservazioni”. La fondazione ha dichiarato che sta “valutando le opzioni legali in merito” e ha invitato il pubblico a guardare il video non modificato del discorso di Reagan.