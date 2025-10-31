Halloween, Trump e la first lady Melania lo celebrano alla Casa Bianca

In occasione della celebrazione di Halloween alla Casa Bianca, il presidente Usa Donald Trump e sua moglie Melania hanno deciso di non mascherarsi: Trump, nel suo abito normale, indossava un cappello rosso con la scritta “USA” mentre la first lady indossava un cappotto beige. I figli piccoli dei membri dello staff della Casa Bianca, accompagnati dai loro genitori, sono stati tra i primi in fila a fare dolcetto o scherzetto in costume a ricevere caramelle dai Trump. Trump è tornato a casa a Washington giovedì dopo aver incontrato diversi leader mondiali questa settimana in Asia, tra cui il presidente cinese Xi Jinping, per discutere di commercio e tariffe.