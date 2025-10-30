Trump sull’Air Force One: “Con Xi incontro straordinario”

Rientrando negli Stati Uniti dal viaggio in Asia, a bordo dell’Air Force One, il presidente americano Donald Trump ha commentato gli accordi presi con il presidente cinese Xi Jinping nel loro incontro di oggi, giovedì, a Busan in Corea del Sud. “Penso sia stato un incontro straordinario. È il grande leader di un Paese molto potente e molto forte, la Cina. Abbiamo preso una serie di decisioni eccezionali”, ha detto Trump. “La Cina inizierà ad acquistare grandi quantità di semi di soia e altre cose, cosa che ho apprezzato. È stato un gesto molto bello”, ha aggiunto il presidente americano. Infine, in merito alla riduzione al 10% dei dazi sui prodotti chimici utilizzati per la produzione di Fentanyl: “Eravamo d’accordo che avrebbe lavorato molto duramente per fermare il flusso. Avevo deciso di imporre una tariffa del 20% alla Cina a causa dell’arrivo del fentanyl. E sulla base delle sue dichiarazioni di oggi, l’ho ridotta del 10%. Quindi la tariffa passa dal 20% al 10%”.