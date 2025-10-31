Barcellona, nuovo elemento sulla Sagrada Familia: diventa la chiesa più alta del mondo

La basilica della Sagrada Familia di Barcellona è diventata giovedì la chiesa più alta del mondo dopo è stato posizionato il primo elemento che fa parte della croce della torre di Gesù Cristo, tappa che segna l’inizio della fase finale della costruzione di questa torre centrale del tempio. Il pezzo posizionato corrisponde al braccio inferiore della croce, con un’altezza di 7,25 metri e un peso di 24 tonnellate. Il capolavoro di Antoni Gaudí ora raggiunge i 162,91 metri, secondo quanto dichiarato dai funzionari in un comunicato, superando di poco il Duomo di Ulma in Germania, che raggiunge i 161,53 metri.