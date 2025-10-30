Picierno (Pd): "Albanese? Fa il suo lavoro, ma nessuna opinione può giustificare antisemitismo"

“Francesca Albanese fa il suo lavoro, ma non siamo qua per parlare di questo. Io credo che noi siamo qui per dire che, a prescindere da qualsiasi opinione si possa avere sul conflitto in Medio Oriente, nulla può giustificare l’antisemitismo“. Così Pina Picierno (Pd), vicepresidente del Parlamento Europeo, a margine della manifestazione contro l’antisemitismo a Roma promossa dall’associazione Setteottobre, ai cronisti che le chiedono dell’ultimo report di Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che ha accusato Israele e ben 63 Paesi, inclusa l’Italia, di complicità in quello che definisce il “genocidio di Gaza”. “Nel momento in cui si prova a giustificare l’antisemitismo in nome di quello che si pensa rispetto al conflitto in Medio Oriente, si fa un tragico errore, che riporta l’orologio indietro nella storia, dove non dobbiamo e non vogliamo ritornare”, ha aggiunto Picierno.