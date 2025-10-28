Roma, Vittorio Sgarbi in tribunale per udienza su amministratore di sostegno

(LaPresse) Vittorio Sgarbi è arrivato al Tribunale Civile di Roma per partecipare a un’udienza davanti alla giudice Paola Scorza, della nona sezione. La seduta servirà a valutare l’eventuale nomina di un amministratore di sostegno per il critico d’arte ed ex Sottosegretario alla Cultura. L’istanza è stata avanzata dalla figlia Evelina Sgarbi, assistita dall’avvocato Lorenzo Iacobbi. La giudice, attraverso l’istruttoria, dovrà stabilire se Sgarbi è in grado di gestire autonomamente la propria persona e i propri interessi. Il critico d’arte è giunto al tribunale a bordo di un van nero dall’ingresso di via Lepanto, suscitando l’attenzione dei presenti. L’udienza rappresenta un passaggio importante nella gestione della tutela personale di una delle figure più note del panorama culturale italiano.