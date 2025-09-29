Vittorio Sgarbi vota nelle Marche, prime foto dopo la malattia

Vittorio Sgarbi torna a mostrarsi in pubblico dopo i problemi di salute e la malattia che lo ha portato anche a un ricovero ospedaliero per depressione. Il critico d’arte ha votato domenica a San Severino Marche, in provincia di Macerata, dove ha la residenza e dove si vota anche oggi fino alle 15 per le Regionali 2025, e ha pubblicato le foto sui social.

“Più marchigiano di un marchigiano”, ha scritto Sgarbi in un post su Instagram a corredo delle immagini che lo mostrano al seggio. “Felice di aver ritrovato l’appassionata sindaca Rosa Piermattei”.

Sgarbi: la malattia e il litigio con la figlia Evelina

Nel marzo scorso Sgarbi ha rivelato di aver sofferto di una grave forma di depressione che lo ha costretto anche a un ricovero al Policlinico Gemelli di Roma.

Nei giorni scorsi invece a fare notizia erano state le tensioni tra Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina, la quale ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il padre al fine di “tutelare la salute e il patrimonio” del genitore. Una mossa che non è stata accolta bene dal Sgarbi.