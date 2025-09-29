Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 29 settembre 2025

Ultima ora

Vittorio Sgarbi vota nelle Marche, prime foto dopo la malattia

Vittorio Sgarbi vota nelle Marche, prime foto dopo la malattia
Vittorio Sgarbi foto da Instagram
LaPresse
LaPresse

Il critico d’arte torna in pubblico, si presenta alle urne a San Severino Marche e pubblica le foto sui social

Vittorio Sgarbi torna a mostrarsi in pubblico dopo i problemi di salute e la malattia che lo ha portato anche a un ricovero ospedaliero per depressione. Il critico d’arte ha votato domenica a San Severino Marche, in provincia di Macerata, dove ha la residenza e dove si vota anche oggi fino alle 15 per le Regionali 2025, e ha pubblicato le foto sui social.

“Più marchigiano di un marchigiano”, ha scritto Sgarbi in un post su Instagram a corredo delle immagini che lo mostrano al seggio. “Felice di aver ritrovato l’appassionata sindaca Rosa Piermattei”.

Sgarbi: la malattia e il litigio con la figlia Evelina

Nel marzo scorso Sgarbi ha rivelato di aver sofferto di una grave forma di depressione che lo ha costretto anche a un ricovero al Policlinico Gemelli di Roma.

Nei giorni scorsi invece a fare notizia erano state le tensioni tra Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina, la quale ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il padre al fine di “tutelare la salute e il patrimonio” del genitore. Una mossa che non è stata accolta bene dal Sgarbi.

© Riproduzione Riservata