Lavoro, Schlein a Meloni: "Dati parlano chiaro? Sì stipendi bassi e più povertà"

(LaPresse) – “La presidente del Consiglio Meloni ha detto che i dati sull’occupazione parlano chiaro. Vero, parlano chiaro, dicono che gli stipendi in Italia sono troppo bassi, hanno perso 7 punti e mezzo dal 2021 ed è come se ogni lavoratore avesse perso uno stipendio all’anno”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein al termine dell’assemblea dei gruppi Pd sulla separazione delle carriere. “Al contempo sono usciti poco fa dei dati, dall’Inps se non mi sbaglio, che certificano che le donne prendono ancora il 25% in meno, rispetto agli uomini. E questo non è accettabile. I dati dell’occupazione dicono che aumenta per gli over 50 ma continua a diminuire per i giovani. E infatti in molti partono con la valigia per andare a costruire un futuro altrove. Allora, i dati dell’occupazione parlano chiaro? Sì parlano del fatto che questa destra ha voltato le spalle a 4 migliori di lavoratori poveri in Italia perché gli stessi dati dicono che il lavoro povero aumentato con questo governo e non hanno approvato una legge sul salario minimo proposta dalle opposizioni insieme”, ha aggiunto.