Trump: "Mi piacerebbe incontrare Kim Jong Un"

“Non l’ho menzionato, non ho detto nulla, ma mi piacerebbe molto incontrare (Kim Jong Un) se lo desiderasse. Sono andato molto d’accordo con Kim Jong Un, lui piaceva a me e io piacevo a lui. Se vuole incontrarmi io sarò in Corea del Sud“. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti sull’Air Force One. Trump visiterà la Corea del Sud più avanti questa settimana, dove parteciperà al vertice dei CEO dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Alla domanda se avrebbe preso in considerazione l’idea di prolungare il suo viaggio per facilitare un possibile incontro con Kim, Trump ha risposto di essere disponibile. “Non ci avevo pensato, ma penso che la risposta sarebbe sì, lo farei, lo farei, certo. È la nostra ultima tappa, quindi è abbastanza facile”, le parole di Trump. “Ho un buon rapporto con lui, mi piacerebbe molto vederlo”, ha ribadito.