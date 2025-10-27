Corea del Nord, Trump: “Mi piacerebbe incontrare Kim Jong Un”

“Non l’ho menzionato, non ho detto nulla, ma mi piacerebbe molto incontrarlo se lo desiderasse. Sono andato molto d’accordo con Kim Jong Un, mi piaceva, piacevo a lui, se vuole incontrarmi io sarò in Corea del Sud”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti sull’Air Force One, ha affermato che gli piacerebbe molto vedere il leader nordcoreano Kim Jong Un durante il suo viaggio in Asia, sebbene non ci siano piani per un incontro programmato. Trump visiterà la Corea del Sud più avanti questa settimana, dove parteciperà al vertice dei CEO dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Alla domanda se avrebbe preso in considerazione l’idea di prolungare il suo viaggio per facilitare un possibile incontro con Kim, Trump ha risposto di essere disponibile. “Non ci avevo pensato, ma penso che la risposta sarebbe sì, lo farei, lo farei, certo. È la nostra ultima tappa, quindi è abbastanza facile”, le parole di Trump riportate dalla Cnn. “Ho un buon rapporto con lui, mi piacerebbe molto vederlo”, ha ribadito.

Trump: “Musk ha avuto brutto periodo, mi piacerà sempre”

Il presidente poi ha parlato di Elon Musk, al quale si sarebbe riavvicinato dopo lo scontro tra i due, avvenuto quando il miliardario sudafricano ha lasciato il Dipartimento per l’Efficienza governativa. I due sono tornati a stringere i rapporti al funerale dell’attivista conservatore Charlie Kirk, e Trump ha fatto capire che loro disputa è ormai acqua passata. “Ha avuto un brutto periodo, un brutto momento. È stato un momento stupido della sua vita”, ha detto Trump. “Mi piace Elon, e sospetto che mi piacerà per sempre“, ha aggiunto.

Trump atterrato in Giappone: incontra la premier Takaichi

Trump è arrivato a Tokyo, in Giappone, seconda tappa del suo tour in tre paesi asiatici. L’Air Force One è atterrato all’aeroporto di Haneda alle 17 ora locale (le 9 italiane). Lo fa sapere la Cnn. A Tokyo, avrà l’opportunità di incontrare la nuova premier Sanae Takaichi, una convinta conservatrice e protetta dell’ex primo ministro Shinzo Abe. Nell’incontro, è probabile che Trump sottolinei l’impegno del Giappone a investire 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Durante la sua permanenza, Trump incontrerà l’imperatore giapponese, visiterà le truppe statunitensi e incontrerà rappresentanti dell’imprenditoria giapponese. A Tokyo, sono state rafforzate le misure di sicurezza in vista dell’arrivo di Trump. La polizia metropolitana della capitale giapponese ha istituito una task force speciale e mobilitato circa 18.000 agenti. All’aeroporto di Haneda di Tokyo, dove è atterrato il presidente Usa, tutti gli armadietti e i bidoni della spazzatura sono stati chiusi o rimossi. Nel centro di Tokyo, i veicoli sono stati controllati e personale con cani poliziotto è stato schierato vicino all’ambasciata statunitense, dove è stata posizionata anche la polizia antisommossa. Un uomo, che avrebbe avuto con sè un coltello, è stato fermato fuori dall’ambasciata.