Manovra, Schlein: “C'è spazio per un'azione unitaria tra le opposizioni”

“Abbiamo presentato una mozione unitaria sul Documento di programmazione e c’erano dentro molte proposte di politica economica condivise tra le forze che si presentano insieme alle elezioni regionali in corso”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di un convegno sulla pace promosso a Roma dalla Comunità di Sant’Egidio. “Priorità è la condizione materiale degli italiani. C’è un problema sui salari troppo bassi, c’è la questione della sanità pubblica con pochi investimenti, noi abbiamo indicato ad esempio dove prendere 5 miliardi per nuove assunzioni tra i medici. Non c’è pace senza giustizia sociale, la prima priorità per noi quindi sono le persone. Poi c’è la questione dell’energia che costa il triplo rispetto agli altri Paesi europei. Chiediamo quindi di scollegare il prezzo dell’energia al prezzo del gas. Una soluzione che, lì dove applicata, ha dato respiro alle imprese”.