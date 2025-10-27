Incidente Roma, prognosi ragazza ferita resta riservata: "Condizioni ancora gravi"

“Al momento le condizioni della ragazza sono ancora gravi, siamo ormai in terza giornata post operatoria”. È quanto spiega il dottor Emiliano Cingolani, direttore F.f Uoc Shock e Trauma dell’ospedale San Camillo di Roma, parlando delle condizioni di Silvia Piancazzo, la 20enne amica di Beatrice Bellucci, rimasta gravemente ferita venerdì sera a Roma nello scontro di un’auto, una Mini Cooper, contro un pino sullo spartitraffico della Cristoforo Colombo. Era lei al volante dell’auto che è stata tamponata ad alta velocità da una Bmw bianca, probabilmente coinvolta in una gara con un’altra vettura, che si è allontanata subito dopo l’incidente, nel quale Beatrice ha perso la vita. “Attualmente le condizioni, nella gravità, sono sufficientemente stabili e il decorso post operatorio è il migliore possibile che ci possiamo aspettare in questo momento, ovviamente in relazione alla gravità complessiva delle lesioni che interessavano gli arti, l’addome, la pelvi e il torace. La prognosi è ancora strettamente riservata vista la vicinanza all’evento traumatico datato solo tre giorni fa”, ha spiegato Cingolani.