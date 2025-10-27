Incidente Roma, il papà dell’amica di Beatrice Bellucci: “L’ha vista morire”

“Silvia sa che la sua più cara amica non c’è più. È rimasta un’ora incastrata nelle lamiere prima che i vigili del fuoco riuscissero a tirarla fuori. È sempre stata cosciente, immagino che l’abbia chiamata e non sentendo risposta per tutto quel tempo abbia capito. Sarà stato terribile per lei, uno strazio. So che quando l’hanno estratta dalla macchina, è riuscita a dire qualche parola ai vigili del fuoco. Ha avuto persino la lucidità di consegnare a loro il suo orologio a cui tiene molto perché lo dessero a noi. Parlava, era cosciente. E questo per noi è un segnale di speranza. Deve farcela”. A dirlo in una intervista a ‘La Repubblica’ è Noè Piancazzo, il papà di Silvia, l‘amica del cuore di Beatrice Bellucci, sopravvissuta al terribile impatto della Mini Cooper con uno dei pini dello spartitraffico della Cristoforo Colombo. C’era lei alla guida dell’auto tamponata a folle velocità dalla Bmw bianca “che con tutta probabilità partecipava ad una gara con un’altra macchina dileguatasi dopo l’incidente.

Silvia è in coma farmacologico

Silvia è in coma farmacologico, è stata operata. Le sue condizioni sono gravi, i medici non si sbilanciano, la prognosi è riservata, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita”. Riporta il quotidiano.”Mia figlia è una ragazza prudente e responsabile, che non ci ha mai dato alcun problema. Di certo non andava ad alta velocità. Anzi, ogni volta che uscivamo noi in macchina ci salutava raccomandandoci di andare piano e di mettere sempre la cintura di sicurezza. Stavano solo andando a passare una serata tranquilla tra amiche e si sono ritrovate in questa follia”, ha continuato il papà.