Giappone, l'arrivo di Donald Trump a Tokyo per incontrare la premier Takaichi

Il presidente Usa Donald Trump è arrivato a Tokyo, in Giappone, seconda tappa del suo tour in tre paesi asiatici. L’Air Force One è atterrato all’aeroporto di Haneda alle 17 ora locale (le 9 italiane). A Tokyo, avrà l’opportunità di incontrare la nuova premier Sanae Takaichi, una convinta conservatrice e protetta dell’ex primo ministro Shinzo Abe. Nell’incontro, è probabile che Trump sottolinei l’impegno del Giappone a investire 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Durante la sua permanenza, Trump incontrerà l’imperatore giapponese, visiterà le truppe statunitensi e incontrerà rappresentanti dell’imprenditoria giapponese. A Tokyo, sono state rafforzate le misure di sicurezza in vista dell’arrivo di Trump. La polizia metropolitana della capitale giapponese ha istituito una task force speciale e mobilitato circa 18.000 agenti. All’aeroporto di Haneda di Tokyo, dove è atterrato il presidente Usa, tutti gli armadietti e i bidoni della spazzatura sono stati chiusi o rimossi. Nel centro di Tokyo, i veicoli sono stati controllati e personale con cani poliziotto è stato schierato vicino all’ambasciata statunitense, dove è stata posizionata anche la polizia antisommossa. Un uomo, che avrebbe avuto con sè un coltello, è stato fermato fuori dall’ambasciata.