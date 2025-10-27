Argentina, vittoria schiacciante per Milei nelle elezioni midterm: le immagini della festa

ìIl presidente argentino Javier Milei ha ottenuto una vittoria schiacciante nei distretti chiave di tutto il Paese nelle elezioni di medio termine di domenica. I risultati rafforzano la possibilità di portare avanti il suo radicale esperimento di libero mercato, con il sostegno di miliardi di dollari da parte dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il partito di Milei, La Libertad Avanza, ha ottenuto oltre il 40% dei voti nelle elezioni nazionali per il rinnovo di quasi la metà della Camera bassa del Congresso, secondo i conteggi dei media locali che utilizzano i dati delle autorità elettorali con oltre il 97% dei voti scrutinati. La Libertad Avanza ha anche conquistato sei delle otto province nelle elezioni per il rinnovo di un terzo del Senato. I dati hanno superato le previsioni degli analisti per il voto di domenica. Milei ha affermato che il suo partito è passato da soli 37 seggi alla Camera bassa del Congresso a 101 dopo il voto di domenica. Al Senato, ha detto che La Libertad Avanza ha conquistato altri 14 seggi, arrivando a 20 senatori. Nella sede del suo partito nel centro di Buenos Aires, Milei è salito sul palco e ha cantato alcune strofe della canzone death metal che è diventata il suo inno: “Sono il re di un mondo perduto!”.