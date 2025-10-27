Argentina, Milei trionfa alle elezioni legislative: vince con oltre il 40%

Successo del presidente argentino Javier Milei alle elezioni legislative. Il suo partito ha ottenuto un voto di fiducia cruciale che rafforza la sua capacità di portare avanti il suo radicale esperimento di libero mercato, con miliardi di dollari di sostegno da parte dell’amministrazione americana di Donald Trump. Il partito di governo di Milei ha ottenuto domenica oltre il 40% dei voti, rinnovando quasi metà della Camera bassa del Congresso, secondo i conteggi dei media basati sui dati delle autorità elettorali. La Libertad Avanza ha anche trionfato in sei delle otto province, distretti chiave del paese, rinnovando un terzo del Senato. Il movimento populista di opposizione di sinistra, noto come Peronismo, ha ottenuto oltre il 31% dei voti, la peggiore performance dell’alleanza da anni.

Milei: “Giornata storica”

“E’ una giornata storica, siamo ad un il punto di svolta” per la ricostruzione del Paese. Così il presidente argentino Javier Milei ha commentato la vittoria del suo partito alle elezioni legislative, con oltre il 40% dei voti. “Dobbiamo rafforzare il percorso riformista nei prossimi due anni per consolidare la crescita e il decollo definitivo dell’Argentina”, ha aggiunto Milei come riportato dai media locali. Milei ha ringraziato uno a uno la sua squadra di ministri e altri funzionari. “E anche i due artefici di questo miracolo: Karina Milei e Santiago Caputo”, ha aggiunto.

Trump applaude: “Successo schiacciante”

“Congratulazioni al presidente Javier Milei per la sua schiacciante vittoria in Argentina”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si congratula con il suo collega e alleato argentino Javier Milei, che ha vinto le elezioni di legislative con oltre il 40% dei voti. “Sta facendo un lavoro straordinario! La nostra fiducia in lui è stata giustificata dal popolo argentino”, ha aggiunto Trump sul suo social network Truth.