Texas, neonato estratto vivo da un’auto ribaltata: il salvataggio

Un neonato è stato estratto da un veicolo che si era ribaltato in un incidente stradale, a Fort Worth in Texas. L’incidente è avvenuto giovedì mattina in un’autostrada trafficata: madre e figlio sono stati sbalzati fuori dall’auto e il piccolo è finito sotto il veicolo. Un video diffuso dalla polizia mostra un agente che corre verso il mezzo capovolto mentre la madre urla disperatamente il nome del bambino. L’agente, insieme ad alcuni automobilisti di passaggio, è riuscito a sollevare l’auto e trarre in salvo il piccolo.