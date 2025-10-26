Hong Kong, recuperato il relitto del cargo Boeing 747 precipitato in mare

(LaPresse) Le autorità di Hong Kong hanno completato la rimozione del relitto principale di un cargo Boeing 747, che era uscito di pista e precipitato in mare. Il velivolo, operato dalla compagnia ACT Airlines, ha sbandato durante l’atterraggio, colpendo un’auto della pattuglia e causando la morte di due lavoratori. I quattro membri dell’equipaggio a bordo sono rimasti illesi nell’incidente. Una nave di salvataggio ha sollevato la parte anteriore dell’aereo dall’acqua. Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause dell’incidente. Gli esperti stanno analizzando i dati registrati dal flight data recorder e dal cockpit voice recorder, recuperati pochi giorni fa. Un primo rapporto preliminare è atteso entro un mese.