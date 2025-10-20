Hong Kong, aereo cargo esce di pista: due morti

Un aereo cargo della compagnia turca Air ACT, proveniente da Dubai, è finito fuori pista schiantandosi in mare mentre atterrava all’aeroporto internazionale di Hong Kong.

Nell’incidente – avvenuto intorno alle 3.50 del mattino, ora locale – il velivolo si è scontrato con un’auto della sicurezza, provocando la morte delle due persone a bordo. Quattro membri dell’equipaggio sono stati invece tratti in salvo.

La pista nord dell’aeroporto di Hong Kong, uno dei più trafficati dell’Asia, dove l’aereo è uscito di pista, è stata chiusa. Il cargo Boeing 747 coinvolto nell’incidente è un aereo da trasporto di proprietà di Emirates SkyCargo, che lo ha noleggiato alla compagnia aerea turca Air ACT.