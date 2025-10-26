Furto al Louvre, i parigini sui due fermi: “L’importante è ritrovare i gioielli”

Parigi si risveglia con la notizia del fermo di due uomini sospettati di aver fatto parte della banda che ha commesso il furto al Louvre del 18 ottobre scorso. La procura della capitale francese lo ha comunicato una settimana dopo la rapina al museo più visitato al mondo che ha sconvolto l’opinione pubblica internazionale.

“A una settimana di distanza sembra un po’ tardi e ci chiediamo come sia potuto accadere, ma era importante che questi individui fossero catturati””, commentano i cittadini di Parigi intervistati nei pressi del Louvre. “Quello che conta davvero è recuperare i gioielli”, aggiunge un’altra donna. La procuratrice di Parigi Laure Beccuau non ha confermato il numero degli arresti, due secondo quanto anticipato da BFM TV e dal quotidiano Le Parisien, e non ha detto se i gioielli, del valore stimato di 88 milioni di euro, siano stati recuperati.